Critics Choice: elenco de 'Ainda Estou Aqui' não comparece ao prêmio

Além disso, o Critics Choice Awards mudou de data algumas vezes em razão dos incêndios em Los Angeles. A premiação, que aconteceria no dia 12 de janeiro, mudou para o dia 26 do mesmo mês e, no final, ocorre nesta sexta-feira, 7 de fevereiro.

Brasil tem dois nomes na disputa

"Ainda Estou Aqui" concorre ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira. "Tudo que Imaginamos Como Luz", "Emilia Pérez", "Flow", "Kneecap - Música e Liberdade" e "A Semente do Fruto Sagrado" também estão na disputa.

"Senna" concorre na categoria de melhor série em língua estrangeira. "Acapulco", "Citadel: Honey Bunny", "La Máquina", "As Leis de Lidia Poët", "A Amiga Genial", "Pachinko" e "Round 6" também brigam pelo troféu.