Ex de 50 Cent e louca por idosos: quem comanda o Critics Choice Awards 2025

Tenho uma queda por homens idosos. Eu sempre namoro os mais velhos. Uma hora vou ter que parar, sabe, porque vão ficar muito velhos

Chelsea Handler ainda deu detalhes sobre seu desejo por De Niro. "Mas sinto-me sexualmente atraída por Robert De Niro. Eu sempre senti. E eu gostaria de ser penetrada por ele".

Em 2011, a comediante se relacionou durante dois meses com o rapper 50 Cent. Em entrevista para o podcast Call Her Daddy ela detalhou o relacionamento.

Além de garantir que o artista era um doce, Chelsea afirmou que seus amigos ficaram muito felizes com seu namoro. "Todos os meus amigos, quando eu namorava com ele, simplesmente adoravam, porque ele vinha à nossa casa toda noite e tinha uma Lamborghini em um dia e uma Ferrari amarela no dia seguinte".

Eu amo 50 Cent, ele era divertido. Ele era um amor e era divertido estar perto dele Chelsea Handler, durante entrevista ao Entertainment Tonight em 2023

Pouco tempo depois, a comediante descobriu que os carros eram alugados. "Enquanto isso, percebi que ele estava pegando emprestado todos esses carros de diferentes concessionárias. Eu fiquei tipo, 'Você consegue fazer isso?' Sabe? Eu fiquei tipo, 'Oh!'", contou.