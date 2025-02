Critics Choice: veja indicados, como assistir e quem estará na premiação

Atores como Jackie Chan, Lupita Nyong'o e Michelle Yeoh apresentarão as categorias de premiação. A lista tem ainda Aldis Hodge, Allison Tolman, Chase Stokes, Craig Robinson, David Alan Grier, David Harbour, Ewan McGregor, Jesse Eisenberg, Jimmy O. Yang, Josh Groban, Justine Lupe, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Keri Russell, Kristen Bell, Mark-Paul Gosselaar, Matt Bomer, Melissa Rauch, Meredith Hagner, Natasha Lyonne, Orlando Bloom, Rachel Brosnahan, Randall Park, Rufus Sewell, Sarah Michelle Gellar, Shanola Hampton e Wendi McLendon-Covey.

Quem são os indicados deste ano?

"Ainda Estou Aqui" e "Senna" representam o Brasil na corrida pelo prêmio. As produções foram indicadas, respectivamente, nas categorias de melhor filme em língua estrangeira e melhor série em língua estrangeira. Fernanda Torres não foi indicada ao prêmio de melhor atriz.

"Wicked" e "Conclave" são os filmes com maior número de indicações —em 11 categorias cada um. Também tiveram destaque obras como "Emilia Pérez" e "Duna: Parte 2", com 10 indicações cada uma, e "O Brutalista", com nove.

"Xógum: A Gloriosa Saga do Japão" foi a série mais indicada e concorre a seis prêmios.

Veja a lista completa.