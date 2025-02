Fãs estranham ausência de Fernanda Torres no Critics Choice Awards: 'Cadê?'

A ausência de Fernanda Torres, 59, no Critics Choice Awards 2025, que acontece nesta sexta-feira (7), no Barker Hangar, em Santa Monica, na Califórnia, não passou despercebida pelo público nas redes sociais.

O que aconteceu

Com "Ainda Estou Aqui" concorrendo ao prêmio de melhor filme em língua estrangeira, os fãs ficaram na expectativa de ver a atriz brasileira em mais uma premiação internacional. No começo de janeiro, Fernanda Torres compareceu — e venceu — no Globo de Ouro.

Nas redes sociais, muitos brasileiros questionaram o paradeiro da filha de Montenegro. "Por que a Fernanda Torres não foi no #CriticsChoiceAwards achei essa estratégia bem estranha", questionou um usuário do X, antigo Twitter.