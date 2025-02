'Ainda Estou Aqui' não leva Critics Choice, mas veja prêmios que já ganhou

"Ainda Estou Aqui" disputou a categoria de melhor filme estrangeiro no Critics Choice Awards 2025, nesta sexta (7), mas acabou saindo de mãos vazias, perdendo na categoria de melhor filme estrangeiro para o francês "Emília Perez". Ainda assim, é bom relembrar que a campanha do filme de Walter Salles continua firme e forte, tendo emplacado alguns prêmios em Hollywood e além.

O que aconteceu

Mesmo com a temporada de premiações no começo, "Ainda Estou Aqui" já se destacou com algumas vitórias importantes. O filme brasileiro só estreou nos Estados Unidos em 17 de janeiro de 2025, mais de dois meses após a estreia no Brasil, em 7 de novembro de 2024. Por conta disso, o burburinho do longa só começou a se espalhar lá fora a partir deste ano.

O primeiro prêmio do filme aconteceu, na verdade, ainda em 2024, no Festival de Veneza. Na estreia no prestigiado festival italiano, meses antes de chegar ao circuito brasileiro, o longa conquistou a estatueta de melhor roteiro, superando o norueguês "Love", o italiano "Diva Futura", e até mesmo "Babygirl", drama erótico estrelado por Nicole Kidman. O futuro brilhante começou ali.