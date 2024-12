Megan Fox e Machine Gun Kelly terminam relacionamento

Megan Fox e Machine Gun Kelly terminaram o relacionamento no dia de Ação de Graças, conforme relatado pelo TMZ.

O que aconteceu

Megan Fox teria encontrado conteúdos comprometedores no celular de Machine Gun Kelly. A atriz de 38 anos terminou o relacionamento com o músico no último 28 de novembro, Dia de Ação de Graças, durante uma viagem a Vail, no Colorado.

Após a descoberta, o casal, que espera o primeiro filho, teria encerrado a viagem antes do previsto. Megan Fox e Machine Gun Kelly anunciaram a gestação recentemente.