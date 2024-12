Quem divide multiplica? Veja quem viveu triângulos amorosos no BBB

Maria ficou com Mau Mau no início do programa. No entanto, com a sua "eliminação", a ex-sister começou a se relacionar com Wesley.

Depois de um tempo, Maria descobriu que Mau Mau estava na Casa de Vidro. Ele retornou ao jogo, mas não deu outra chance para o affair.

Alemão, Siri e Fani no BBB 7

O triângulo amoroso formado por Alemão, Fani e Siri é um dos mais lembrados do BBB Imagem: Reprodução

O trio mais famoso do BBB foi protagonizado por Diego Alemão. Ele começou se relacionando com Fani, mas, logo depois, também demonstrou interesse por Siri.