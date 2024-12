SBT não renova plano de saúde de Mingau, do Ultraje a Rigor

O SBT não renovou o plano de saúde de Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, do Ultraje a Rigor. A informação foi publicada inicialmente por Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmada por Splash.

O que aconteceu

O músico fazia parte da banda do The Noite com Danilo Gentili. Por isso, contava com a cobertura médica da emissora, que, no entanto, decidiu não renovar o plano.

Segundo o Metrópoles, Isabella Aglio, filha de Mingau, se ofereceu para reembolsar o SBT para que o tratamento não fosse interrompido. No entanto, o pedido foi negado.