Ultraje a Rigor: Mingau passa por cirurgia para colocar prótese no crânio

Mingau, 56, passa por cirurgia no crânio neste sábado (13). A filha do baixista de Ultraje a Rigor, Isabella Aglio, deu mais detalhes nas redes sociais.

O que aconteceu

A filha de Mingau comentou sobre a operação nos stories do Instagram: "Meu pai foi para o centro cirúrgico! Agradeço a todos que me mandaram mensagens e peço que, quem sentir no coração, envie suas melhores vibrações para ele. Assim que tiver notícias, aviso vocês".

O músico colocará uma prótese no crânio após levar um tiro. Ele foi baleado na cabeça em setembro do ano passado, em Paraty, no Rio de Janeiro.