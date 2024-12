Truques revelados pela Netflix: como Gabriel Leone ficou idêntico a Senna?

A semelhança de Gabriel Leone, 31, e Ayrton Senna (1960 - 1994) na minissérie da Netflix "Senna" é um dos pontos que impressiona o telespectador. Para chegar a esse visual, foi preciso um trabalho intenso da equipe de caracterização.

O que aconteceu

Em making of disponibilizado pela Netflix, Martín Trujillo, caracterizador de "Senna", explica os artifícios usados no ator. O profissional avaliou a fisionomia do rosto de Leone, contrastando com os traços do piloto. A partir desse estudo, chegou-se à conclusão do que deveria receber modificações. O nariz e a orelha receberam truques de maquiagem.