Ana Maria: especial tem choro de diretor, filha reclusa e IA; bastidores

Bernardo Portugal, diretor da Globo, ficou visivelmente emocionado com a homenagem a Tom, que morreu em 2020 após sofrer um AVC em casa. "Não fizeram isso", confidenciou o profissional em voz alta, momentos antes, prevendo a emoção. O mesmo aconteceu com funcionários e ex-funcionários que conviveram com o ator.

O teu amor me deixou forte. O teu exemplo me inspirou. E se eu realizei coisas importantes, foi porque você me ensinou a sonhar. E fui o papagaio mais feliz e sortudo do mundo. Texto reproduzido por IA

Filha dá pausa em vida isolada

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria Braga, participa do Mais Você Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Mariana Maffeis, 41, filha de Ana Maria, deu um tempo na vida longe dos holofotes para participar do Mais Você. Mariana estava acompanhada do marido, Badarik González, e dos filhos, Joana, Maria, Varuna e Hima.

Filha da apresentadora vive em um sítio em Botucatu (SP) e leva um estilo de vida simples. "Eu fui escolhida por esse estilo de vida", contou em uma entrevista em maio.