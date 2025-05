Do bom elenco à visão mística, especialistas explicam sucesso de 'A Viagem'

Valmir Moratelli concorda e destaca que a questão da vida após a morte atravessa qualquer religião. "Todos que têm algum tipo de religião, em algum momento param para pensar sobre isso. Então é uma novela que toca num assunto existencial. Ela trata de um assunto que a gente não vê muito em novelas. E essa questão é exposta de uma forma muito clara e contundente, uma defesa de uma visão religiosa".

A autora foi muito feliz no momento em que ela utilizou essa visão mais mística, mais religiosa, e isso faz com que as pessoas se aproximem de uma narrativa que permite sonhar, que permite não julgar se está certo ou errado, que está fora da esfera da realidade. Costumamos dizer que as novelas brasileiras têm um pé na realidade, que o contexto social e político atravessam muito as nossas narrativas televisivas. 'A Viagem' talvez seja um ponto fora da curva nessa questão, porque apresenta um outro tipo de drama.

Valmir Moratelli