'Dona de Mim': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 12/5 a 17/5

Marlon recebe o apoio de Leo. Kami visita Ryan no hospital do presídio. Marlon afirma a Bárbara que não irá mais viajar, e Alan os observa. Alan revela a Marlon que ele ainda pode ser policial. Leo e Marlon têm uma conversa respeitosa. Bárbara vai para Miami. Há uma passagem de tempo. Marlon se forma na Polícia Militar. Yuri garante a Ryan que irá libertá-lo da prisão.

Sexta-feira, 16 de maio

Ryan conta para Durval que Yuri pode ajudá-lo a deixar a prisão. Dedé se perde de Kami, e Marlon ajuda a procurá-lo. Marlon salva Dedé de um acidente, e Kami se encanta por ele. Leo se incomoda com a proximidade entre Marlon e Kami, e Pam nota. Abel desiste de sair com Filipa, que se apoia em Danilo. Rosa, Filipa e Abel decidem fazer uma festa de aniversário para Sofia. Marlon comenta com Danilo que não quer magoar ninguém se envolvendo com Kami. Ryan vê uma publicação na rede social de Pam, em que Marlon dança com Kami. Leo chega com Dedé e transforma a festa de Sofia. Abel convida Leo para voltar a trabalhar em sua casa.

Sábado, 17 de maio

Leo aceita voltar a trabalhar na mansão de Abel, e os dois fazem um novo acordo. Stephany e Yara ficam felizes com a alegria de Leo ao estar perto de Sofia. Marlon discute com Leo sobre o passado dos dois. Marlon tem seu primeiro dia de trabalho na polícia, e Alan o observa com orgulho. Davi tentar se aproximar de Leo, mas Sofia os interrompe. Jaques anuncia que a coleção de Filipa fracassou. Abel diz a Filipa que a afastará da Boaz. Rosa e Jaques discutem por conta de Abel. Castanho repreende o comportamento impulsivo de Marlon. Jaques se insinua para Filipa, e Tânia flagra os dois.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.