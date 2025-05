Morre Madruguinha do Brasil, humorista do SBT, aos 62 anos

O SBT, que tinha Madruguinha em seu casting como integrante do programa The Noite, publicou uma nota de pesar. O programa comandado por Danilo Gentili irá homenagear o artista na próxima segunda-feira (12).

O SBT lamenta profundamente o falecimento, na madrugada de hoje (dia 10), do humorista Madruguinha do Brasil, colaborador frequente do quadro Roda Solta, no programa 'The Noite' com Danilo Gentili. Na próxima segunda-feira, 12 de maio, o programa prestará uma merecida homenagem a essa figura tão querida pelo público, pela equipe do 'The Noite' e por todos do SBT. SBT, em comunicado oficial

Quem era Madruguinha do Brasil?

Jaison da Silva era morador da cidade de Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo. O artista continua mais de 300 mil seguidores em seu perfil no Instagram e dividia fotos e vídeos de seu trabalho como sósia do Seu Madruga.

Ao "Jornal de Jundiaí", Madruguinha contou que recebeu o apelido de um amigo e decidiu se caracterizar como o famoso personagem do seriado "Chaves". "Ele sempre dizia que eu era idêntico ao personagem. No início não gostei, fiquei bravo! Mas percebi que a galera curtiu e me acostumei", disse.