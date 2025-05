Joinville será sede de encontro inédito de colecionadores de Porsche

Por: Flávia Viana

Em Santa Catarina, a cidade de Joinville será palco de um dos encontros mais exclusivos e aguardados do segmento automotivo de luxo: a 3ª Confraria Porsche R.Schroeder, um evento que promete reunir cerca de 50 modelos da icônica marca alemã, todos em exposição no maior centro técnico especializado em veículos de luxo da região. A confraria acontecerá no dia 17 de maio, na R. Schroeder Automóveis, localizado na Rua Dr. João Colin, 2200 - América, Joinville (SC), a partir das 10h, no espaço referência em performance, sofisticação e tecnologia automotiva. O evento está sendo organizado pela empresa Livas Assessoria, da empresária e CEO Liliam Vanessa Zier.