Luiza Ambiel grava vídeo de sexo com ex-ator de 'Malhação': 'Já tá no ar'

Luiza Ambiel, 52, anunciou a produção de um vídeo de sexo com Diogo Venturieri, 43.

O que aconteceu

A colab erótica entre os dois já está disponível no perfil da ex-Banheira do Gugu no Privacy. "Se tem foto com o carioca quarentão, é porque o vídeo já tá no ar!", anunciou ela, por meio do Instagram.

Além de produzir conteúdo adulto, Diogo Venturieri também é ator e já participou de "Malhação" (Globo). A série bíblica "Reis" (Record) e a novela "Volta por Cima" (Globo) são outras produções em que ele também atuou.