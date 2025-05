Plantas tóxicas para cachorros nas ruas: saiba como proteger seu pet

Azaleia (Rhododendron spp.): popular em áreas urbanas, possui toxinas que podem causar vômitos, diarreia, fraqueza e, em casos severos, coma.

Chapéu-de-Napoleão (Thevetia peruviana): foi a planta responsável pela morte do labrador Pudim. Todas as partes da planta, especialmente as sementes, são extremamente tóxicas por conterem glicosídeos cardíacos. A ingestão pode causar vômitos, diarreia, arritmias, parada cardíaca e morte. Mesmo pequenas quantidades podem ser letais.

Sinais de intoxicação em cães

Caso o cão apresente sintomas como salivação excessiva, vômitos, diarreia, letargia, tremores, dificuldade respiratória ou convulsões após um passeio, é fundamental procurar atendimento veterinário imediato. Levar uma amostra da planta ingerida pode auxiliar no diagnóstico e tratamento.

Dicas para proteger seu pet durante os passeios

Supervisão constante: mantenha o cão sempre sob vigilância, evitando que ele mastigue plantas desconhecidas.