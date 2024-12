Padre Marcelo Rossi agradece avós por aparecer em retrospectiva do Spotify

O padre Marcelo Rossi brincou, em vídeo publicado no Instagram, com o fato de ter aparecido na retrospectiva do Spotify de alguns usuários que queriam ver o cantor favorito.

O que ele disse

Citando postagens de usuários do X (antigo Twitter), ele agradece as avós e os cantores que dividem a retrospectiva com ele. "Rô, Deus abençoe. Realmente, sua avó é uma bênção. Lauren, seus cantores são uma bênção. Anitta, o equilíbrio, sem o qual não somos nada. Pietra, Deus te abençoe, sempre. Yaya, quem tem uma avó dessas [tem tudo]. Eva, que seja um ano, realmente, de muita luz e muita benção. Iani, vai ter surpresa. Vem o volume 2 da 'Amorização, A Cura do Coração'".

Além disso, ele convida seus seguidores para uma live. "Manda o nome da sua mamãe e vovó. Espero vocês. Até lá".