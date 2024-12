SBT muda tudo, faz demissões e aposta em Datena e Chaves para superar crise

Chaves e Chapolin retornam à grade diária da emissora. O seriado Chaves será exibido no horário do almoço e no horário nobre, após o SBT Brasil, às 20h45. Chapolin, por sua vez, será exibido às 22h, logo após "A Caverna Encantada", novela que enfrenta dificuldade para decolar na audiência e marca entre 3 e 5 pontos na Grande São Paulo.

José Luiz Datena assume o Tá na Hora. O jornalístico ganha mais tempo e passa a ser exibido das 16h45 às 19h45, totalizando três horas no ar. O programa vai entregar diretamente para o SBT Brasil, que segue no comando de César Filho.

Raul Gil também deixa os sábados do SBT e se despede do canal após 14 anos. "Ganhei dinheiro lá, o Silvio Santos me colocou como sócio. E não estou preocupado em ficar parado. A minha vida vai continuar. A Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Quero que ela tenha muita sorte e seja muito feliz com as suas novas contrações", disse em vídeo.

Confira a nova programação do SBT:

05h00 SBT News

07h30 Primeiro Impacto

12h45 Chaves

13h30 Carinha de Anjo

14h15 Quando Me Apaixono

15h00 Meu Caminho É Teu

15h30 Fofocalizando

16h45 Tá Na Hora

19h45 SBT Brasil

20h45 Chaves

21h05 A Caverna Encantada

22h00 Chapolin

22h20 Programa do Ratinho