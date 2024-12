Nova série de Jamie Lee Curtis é inspirada em roubo milionário de xarope

A série "Melou", que estreia nesta sexta-feira (6) no Prime Video, foi inspirada em um crime real e inusitado.

Roubo de milhões em xarope

A série (assim como o crime) se passa no Canadá, onde xarope de bordo é mais caro que petróleo. Isso porque o líquido viscoso vem da seiva de árvores, e a extração é um processo lento e trabalhoso. O xarope de bordo é utilizado como adoçante —algo semelhante ao mel.

Entre 2011 e 2012, ladrões chocaram o país roubando 3.000 toneladas, ou US$ 18 milhões (R$ 107,8 mi), do produto. Brian Donovan, um dos produtores da série, é norte-americano e soube do caso anos depois, num Natal em família: "Meu cunhado é canadense e me perguntou se eu já tinha ouvido falar do grande roubo de xarope de bordo. Eu disse: 'não, mas por favor me conte tudo imediatamente'", relembra em entrevista para Splash.