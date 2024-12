Belo sobre prisão por tráfico: 'Vítima de algumas coisas que aconteceram'

Belo, 50, recordou sua condenação e prisão por tráfico de drogas em 2004, e disse ter sido "vítima" de coisas que aconteceram na época.

O que aconteceu

Cantor afirmou que sua pretensão não é a de se vitimizar, admite que errou e que pagou por isso. "Lógico que eu sei onde errei, paguei por esses erros, mas acho que, não vou me vitimizar, mas eu fui vítima de algumas coisas que aconteceram, a gente precisa fazer análise sobre tudo isso, como aconteceu, qual a história, uma coisa mais profunda", declarou durante participação no podcast PodPah.

O artista recordou que, na época, estava no auge de sua carreira, em um namoro com Viviane Araújo e, subitamente, "acabou tudo". "A minha vida desabou. Eu estava no auge, vivendo um momento sensacional, ia para todos os programas, e do dia para noite acabou tudo, começa essa perseguição policial, essa coisa louca de judiciário".