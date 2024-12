Belo teve esconderijo na própria casa para fugir da Justiça após condenação

O documentário "Belo, Perto Demais da Luz", do Globoplay, conta detalhes da vida de um dos pagodeiros mais famosos do país, inclusive as duas vezes em que ele foi preso por associação ao tráfico de drogas nos anos 2000.

O que aconteceu

Belo revisita seu passado no documentário e recorda as duas ocasiões em que foi preso. Na primeira vez, em 2002, ele passou 37 dias encarcerado no sistema prisional do Rio de Janeiro, mas conseguiu liberdade após um habeas corpus concedido pela Justiça.

Cantor teve novo mandado de prisão em 2004, após ser condenado por associação ao tráfico de drogas. Dessa vez, no entanto, o artista decidiu fugir da Justiça e chegou a ter um esconderijo dentro de sua própria casa.