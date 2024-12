Ator falecido em 2021 surge em sonho inusitado de Elisa em 'Tieta'

Leva uma vida desgostosa, inclusive em seu casamento com Timóteo (Paulo Betti). Ex-seguidor de uma vida boêmia, Timóteo reforça que adorava a época de solteiro. Na cama, com Elisa, porém, é cheio de pudores, algo que a magoa.

Timóteo (Paulo Betti) e Elisa (Tássia Camargo) em 'Tieta' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Ouvinte assídua de um programa de fofoca do rádio, Elisa sonha conhecer atores de fotonovelas e da TV. Durante a trama, ela surgirá tendo sonhos românticos e eróticos com os galãs por quem se interessa.

No capítulo previsto para ir ao ar dia 17 de dezembro, Elisa sonha com Tarcísio Meira. À época da exibição de 'Tieta', o astro das telenovelas não estava no ar com nenhum projeto, mas um ano antes havia estrelado a série Tarcísio & Glória ao lado da esposa Glória Menezes, 90. Já em 1990, o ator esteve na novela "Desejo".

Tarcísio Meira morreu em 2021 vítima da covid-19. O ator tinha 85 anos de idade e deixou, além de Glória Menezes, o filho Tarcísio Filho, 60.