Albert critica jogo de Sacha e leva invertida: 'Não dá pra conversar'

Albert então disse não sentir que seu jogo é respeitado. "De verdade, respeito teu jogo e você não respeita o meu. Você tá sempre pondo em xeque o meu jogo", disse.

Sacha discordou. "Mas como você quer que respeite seu jogo se você fala que meu jogo é sujo? Que não tenho caráter."

Albert insistiu. "Tá vendo como você é? Não dá pra conversar com você".

O peão ainda disse que Sacha "já chega armado" e o colocou em roças, enquanto ele honra sua palavra. "Não dá.. Eu já tive embate com Luana, com Yuri. Não sou amigo, mas consigo estabelecer uma conexão. Você já vem armado e vem com um caminhão de cobranças. Você me colocou 3x em situações e falei que não ia botar você em dois."

0:00 / 0:00