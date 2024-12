Vanessa e Flora trocam gritos em A Fazenda 16: 'Acha que não sei gritar?'

Flora se estressou e gritou com a peoa. "Não tô falando com você! Me respeita, p*rra! Não tô falando com você."

Vanessa retrucou no mesmo tom. "Acha que não sei gritar? Está falando sobre mim. Eu tenho direito de falar."

Não vem pagar de santa! Você me colocou na roça, vacilou comigo mil vezes e sempre fica atrás de mim e vem falar que eu tô colando em você? Ah, me poupe! Vanessa

Flora finalizou. "Ah, vá pra casa do car*lho, vai!"

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 11ª roça e se tornar fazendeiro? Sidney Antonio Chahestian/Record Flora Antonio Chahestian/Record Gilsão Antonio Chahestian/Record