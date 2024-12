Durante intervalo de roça, Albert alfineta aliados e discute com Sacha

"Eu não to falando com você", dispara o ex-Power Couple. "Eu jogo solo, por isso to falando com quem já defendi, inclusive você já defendi uma vez. Sacha, por favor, não estou falando com você."

"Você me defendeu por queria atacar a Giselly!", diz Sacha. "Você não advoga por ninguém! Você faz o que é conveniente para o seu jogo. Eu estou falando com você, se você não quiser responder, não responda."

"Não é a vez de eu falar contigo. Você já me colocou aqui e eu não fui", argumenta Albert. "Estou falando com as pessoas no qual tenho um relacionamento positivo e já fiz algo por elas e não devo nenhum justicativa contigo."

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso