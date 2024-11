O que é eutanásia? Kubrusly cogitou fazer procedimento por doença incurável

Pena de até 20 anos de reclusão. De acordo com o Código Penal brasileiro, as penas para quem causa a morte de um doente podem variar de dois a seis anos, quando comprovado motivo de piedade, a até 20 anos de prisão.

Brasil permite ortotanásia. A prática foi regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina em 2006 e autoriza médicos a limitarem ou suspenderem tratamentos para pacientes com doenças incuráveis. Nesses casos, o médico deverá ofertar cuidados paliativos para mitigar o sofrimento do enfermo, desde que com seu consentimento ou de seu representante legal.

Caso Kubrusly

Maurício Kubrusly é um dos principais nomes do jornalismo televisivo no Brasil. Em 2023, a família dele tornou público seu diagnóstico de DFT (demência fronto-temporal), problema de saúde que ele enfrenta há sete anos. O ator Bruce Willis também foi diagnosticado com a doença.

Em relato publicado na revista Veja, a esposa dele, Beatriz Goulart, contou que o jornalista pensou em recorrer à eutanásia, mas que ela conseguiu fazê-lo desistir da ideia. Atualmente, no entanto, o comunicador perdeu a capacidade de fala e vive recluso com a esposa, na casa deles, em Serra Grande, no litoral sul da Bahia.

DFT guarda semelhanças com o Alzheimer. No entanto, a demência fronto-temporal tem características distintas, como afasia e modificações comportamentais. Essa forma de demência pode se manifestar a partir dos 45 anos e, até o momento, não possui cura conhecida, sendo tratável apenas em relação aos sintomas.