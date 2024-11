Virou Marvel? 'Moana 2' tem cena pós-créditos; saiba o que acontece

"Moana 2" já está em exibição nos cinemas brasileiros e, assim como os filmes da Marvel, conta com uma cena pós-créditos.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Como é a cena pós-créditos de 'Moana 2'

Moana e Maui retornam em segurança para Motunui, com as comunidades recém-descobertas, mas os deuses não estão felizes, principalmente Nalo, o deus dos relâmpagos e das tempestades —e grande vilão do filme.