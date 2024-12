Margot Robbie diz que nude frontal em 'O Lobo de Wall Street' foi sua ideia

Margot Robbie confirmou que a ideia da cena com nudez frontal no filme "O Lobo de Wall Street" (2013) foi dela mesma.

O que aconteceu

A atriz contou que recusou camisola oferecida pelo cineasta Martin Scorsese. "[Scorsese] disse: 'Talvez você possa usar uma camisola se não se sentir confortável'. Mas não é isso o que a personagem faria naquela cena. A questão toda é que ela vai sair completamente nua - essa é a carta que ela está jogando agora", explicou em entrevista ao podcast 'Talking Pictures'.

A artista lembrou de seu teste para o filme, em que deveria beijar Leonardo DiCaprio, mas ela deu um tapa no rosto do ator, fora do script. "Pensei: 'Eu poderia beijar Leonardo DiCaprio agora mesmo, e isso seria incrível. Mal posso esperar para contar isso a todos os meus amigos. E então pensei 'não'. E simplesmente dei um tapa na cara dele. Tudo ficou em um silêncio mortal que pareceu uma eternidade, mas provavelmente durou uns três segundos".