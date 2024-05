Filme de quase R$ 1 bi, obra-prima tardia de Scorsese é tesouro na Netflix

A história de "O Irlandês" também não fica devendo em nada. O tal irlandês que centraliza a trama é Frank Sheeran (Robert De Niro), um veterano de guerra condecorado que leva uma vida dupla como caminhoneiro e assassino de aluguel da máfia. Promovido a líder sindical, ele se torna o principal suspeito no misterioso desaparecimento do famoso ex-presidente da associação, Jimmy Hoffa.

Adaptação do livro "I Heard You Paint Houses: Frank 'The Irishman' Sheeran and Closing the Case on Jimmy Hoffa", de Charles Brandt, "O Irlandês" foi indicado ao Oscar de Roteiro Adaptado e a outras nove categorias. No entanto, acabou levando nenhuma estatueta para casa - o que dividiu a opinião de veículos especializados.



De modo geral, críticos exaltaram o filme. A Vulture, por exemplo, afirmou ser o melhor filme de Scorsese em décadas, enquanto o The Guardian declarou ser seu melhor trabalho em 30 anos, e a Rolling Stone o chamou de "obra-prima tardia". Tudo isso porque "O Irlandês" é muito mais do que uma biografia, e sim uma reflexão sobre a lealdade e sobre como o tempo passa.