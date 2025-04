Jojo Todynho celebra compra de casa nova: 'Mais uma conquista'

Ela seguiu agradecendo a Deus, sua mãe e todos que lhe apoiaram em seu caminho. "Se hoje estou aqui, é graças a Ele e às pessoas que caminharam comigo com verdade no coração. Em especial, minha mãe, Renata. Mãe, se não fosse por você, minha história teria tomado outros rumos. Você foi e sempre será o ponto de partida de tudo. O alicerce. Meu abrigo. Meu amor eterno. Agradeço, do fundo do meu coração, às pessoas que realmente têm carinho e amor por mim. Àquelas que torcem, que vibram, que acolhem. Vocês são parte viva dessa conquista.

Jojo finalizou o texto celebrando a conquista. "Agora, com os pés firmes no chão e o coração apontado para o alto, sigo para essa nova etapa da minha vida com coragem, fé e a certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir. Vamos juntos. Porque essa conquista não é só minha — ela é de todos que me amam de verdade."