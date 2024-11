Leonardo DiCaprio é acusado de 'comportamento desrespeitoso' em hotel; veja

Leonardo DiCaprio, 50, foi criticado por "comportamento desrespeitoso" ao ignorar fãs e funcionários de hotel em Fiji.

O que aconteceu

DiCaprio foi filmado quando deixava a recepção de um hotel em Fiji. Nas imagens, o ator surge com um look todo preto, com óculos escuro e boné, enquanto fala ao telefone ao deixar o estabelecimento.

Fãs e funcionários do hotel fizeram uma homenagem ao ator com uma música típica do país, localizado na Oceania. Entretanto, o fato de o galã ter feito pouco caso da cortesia lhe rendeu críticas nas redes sociais.