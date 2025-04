Netinho atualiza fãs sobre tratamento contra o câncer: 'Ganhando peso'

O cantor Netinho usou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (8), para compartilhar uma atualização sobre seu estado de saúde. Enfrentando um câncer raro, ele acaba de concluir a segunda sessão de quimioterapia e apareceu animado em vídeo para tranquilizar os fãs.

O que houve

Sorridente, Netinho celebrou os sinais positivos no tratamento. "Estou ganhando peso", disse o cantor. Netinho ainda brincou. "Estou bochechudo".

Na legenda da publicação, ele reforçou o espírito positivo que tem mantido desde o início da luta contra a doença. "Bochechudo e barrigudo! Vamos que vamos no passo do Criador com toda a fé e cheio de positividade!", escreveu.