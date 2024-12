Agressões, cassação e mais: as polêmicas de Netinho de Paula

"Você está abrindo o canal agora? Pra todo mundo, pra todas as pessoas assistirem?", perguntou Vesgo. "Cuidado que ele é bravo!", disse Viny, fazendo alusão ao caso de agressão à Sandra.

Netinho se irritou com as provocações com as perguntas de duplo sentido e deu um soco na orelha de Scarpa. Em 2010, ele foi condenado a pagar ao ator R$ 45 mil pela agressão e, em 2019, mais R$ 18 mil por dizer no programa "Agora É Tarde" (Band) que a confusão foi causada por um gesto racista de Viny.

Eu me arrependi de ter dado o soco. Eu não deveria ter feito aquilo. [Mas] o Vesgo foi indelicado. Era o Dia da Consciência Negra. O que era isso para ele? Nada. O que ele fez não tem nenhum problema. Já o soco tem. O soco é uma agressão. No Brasil tem disso. Netinho de Paula, em 2015, no "Programa Raul Gil

Agrediu comissária e discutiu com homem

Também em 2005, Netinho também foi acusado de agressão por uma comissária de bordo. Ela entrou com uma ação na Justiça contra o apresentador e ganhou, o que o apresentador disse ter sido injusto.

"Com essa ex-comissária aconteceu de eu pegar no braço dela e dizer que tinha que me atender. Eu estava junto com a Sandra. Não houve nada, ela quis ganhar dinheiro e ganhou. Quando você é famoso, vira uma espécie de refém", disse ele, também no "Domingo Show".