'Alma Gêmea': Resumo dos últimos capítulos da novela de 2 a 6/12

Cristina diz ao delegado que ele não pode acusá-la sem provas. Ivan e Cristina planejam sequestrar Serena e Dalila no dia do casamento de Hélio. Roberval teme que Cristina descubra que ele vai testemunhar contra ela e queira se vingar. Serena sonha com a imagem de Rafael chorando refletida no lago. Ela acorda com uma sensação ruim. Ela confessa a Rafael que tem medo de sua missão. Olívia leva Mirella para o apartamento de Raul para dar o flagra nele. Raul tenta negar seu envolvimento com Terezinha, mas ela conta tudo para Mirella. Olívia convida Felipe para sua festa de noivado no restaurante. Todos se arrumam para o noivado de Olívia. Vitório compra só comidas caras para servir na festa, pois quer que Olívia sofra para pagar a conta. Ciro e Rafael anseiam pelo inquérito de Cristina. Cristina e Ivan tramam o sequestro de Serena no casamento de Hélio.

Terça-feira, 3 de dezembro

Rafael se preocupa com o silêncio de Cristina. Mirella pede perdão a Felipe e eles fazem as pazes. Todos chegam ao jantar de noivado e se perguntam quem é o noivo. Olívia anuncia para todos na festa que seu noivo é Vitório. Vitório fica encantado, mas logo se preocupa, pois terá que pagar por caviar, lagosta, camarão. Olívia diz que vai salvar a comida para a reinauguração do restaurante, mas Vitório não permite. Olívia diz que não ficará no prejuízo e pede que os convidados paguem pela refeição. Rafael concorda em contribuir e outros seguem seu exemplo. Ivan vê Roberval saindo para testemunhar. Dalila se preocupa. O delegado avisa Raul que ele não pode sair da cidade enquanto estiver sendo processado. Kátia espanta Mirna com tanto trabalho. Mirna conhece um rapaz chamado Zacarias Príncipe, que aparece montado em um cavalo branco. Roberval depõe. Raul pede que Terezinha lhe dê suas economias e diz que vai viajar para cuidar de alguns negócios. Cristina diz que amanhã as joias serão dela.

Quarta-feira, 4 de dezembro

Generosa pega o buquê de Sabina e aceita partir com Argemiro. Mirna descobre que Zacarias é um parente distante e se oferece para hospedá-lo. Sabina dá o primeiro pedaço de bolo para Ofélia. Cristina ameaça Terê. Alexandra socorre Roberval. Cristina mostra a Serena que capturou Dalila e Clarinha e diz que só vai soltá-las se Serena for com ela. Serena concorda. Cristina e Ivan sequestram Serena e Terê. Dalila conta para Rafael que Serena foi sequestrada. No cativeiro, Cristina diz a Serena que vai acabar com ela. Adelaide, Agnes, Rafael, todos desesperados. Crispim flagra Mirna com Zacarias. Ivan diz a Rafael que ele terá que lhe dar as joias se quiser Serena de volta. Ciro explica para Rafael que Ivan e Cristina podem não cumprir a parte no trato e o aconselha a avisar a polícia. Alexandra diz a Rafael que Serena corre muito perigo. Rafael fica muito frustrado com o risco de perder sua alma gêmea pela segunda vez. Ciro repreende o delegado. Ciro explica a Rafael que o delegado irá segui-lo e prender Ivan na hora certa. Ivan marca um local para Rafael levar as joias. Serena insiste para Terê fugir pelo buraco e se despede dele. Cristina percebe que Terê fugiu e fica furiosa. Ela garante que Serena não sairá dali viva.

Quinta-feira, 5 de dezembro