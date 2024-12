A Fazenda: Peões cogitam salvar rivais em 'Resta Um' como estratégia

Sidney Sampaio e Gilson de Oliveira traçaram uma estratégia para o "Resta Um" da próxima roça de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sidney propôs para Gilson salvar Sacha Bali na dinâmica do "Resta Um". Com isso, a pessoa a restar seria, provavelmente, Vanessa, que poderia vetar os rivais de realizarem a Prova do Fazendeiro.

Sidney: "Neste momento, eles tão com o Fazendeiro e o Lampião na mão. É o melhor dos momentos pra gente... já que a gente vai estar lá, faz aquela manobra. Da sua parte [Gilson], fica bom que você até faz uma média com ele. Eu, ele vai achar, já que ele é meio prepotentão, que eu tô amarelando. Mas a gente consegue tirar o chapéu [deles]. Entendeu o raciocínio? Salva o Sacha. Começamos por lá pra mudar o chapéu".