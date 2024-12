Chico: Albert quer fazer o público de otário, mas falha na missão

Albert tenta enganar o público de A Fazenda (Record), mas não tem sucesso nessa missão, observou Chico Barney no Central Splash desta segunda-feira (2).

Para Chico, alguns participantes do reality tentam enganar seus adversários. "Isso é normal", opina. No entanto, na visão do colunista do UOL, Albert —assim como outros confinados— querem enganar o público.