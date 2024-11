A Fazenda: Discursos de Galisteu são chatos e sem novidade, diz Dantinhas

Em bate-papo com Bárbara Saryne, Dantinhas classificou os discursos na roça como superficiais e fracos, se comparados com os do BBB, da Globo.

Então, sempre tivemos discursos muito, muito, muito fracos, muito fracos, muito superficiais, muito sem graça. Se a gente for comparar com os discursos do Big Brother, né? Tem uma diferença gigantesca, mas eu acho chato, eu acho muito chato os discursos.

Dantinhas

A sensação que eu tenho é que Galisteu tem dado cada vez mais dicas. Porque o resto da casa já tem certeza que o Sacha é favorito, né?

Bárbara Saryne

E ontem ela ainda deu uma dica, depois que a Luana, não, a Luana já tinha voltado, ela ainda deu mais uma dica ali para o Fernando e para o Juninho que estava na hora deles começarem a desfazer os grupos e tal. Isso seria uma mensagem importante para a Luana, eu não entendi porque [ela mandou isso] depois que a Luana saiu.

Dantinhas

Eliminação de Fernando e discurso de Galisteu

O chef Fernando Presto foi o décimo eliminado, com 7,01% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar. Luana Targino, primeira peoa salva, e Juninho Bill continuam no jogo. As porcentagens não foram reveladas.