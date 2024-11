Fernando Presto é o décimo eliminado de A Fazenda 16 com 7,01% dos votos

Galisteu falou para Fernando. "Fer, você nunca teve papas na língua e sabe disso. Se meteu numa montanha de conflitos. No começo era ferro e fogo, mas depois você aprendeu a separar o game da convivência. Independente dos motivos que levaram a mudança, o importante é ver o que o público achou dessa sua transformação".

Depois, discursou para Juninho. "Juninho, la atrás eu disse que você era um cara tranquilão, mas parece que a ficha do jogador foi caindo. Você não foge da raia e mostrou que também tem sua pimenta", disse.

Na sequência, falou sobre Luana. "Luana, no começo do jogo você estava no modo kamikaze. Mas agora esse fogo veio acompanhado de uma desenvoltura e um deboche que a gente não via antes. Você encontrou sua voz", disse.

Por fim, ela finalizou, antes do anúncio do eliminado. "Quanto os ventos das mudanças sopram, algumas pessoas constroem barreiras, outros moinhos. É uma pena que uma dessas três jornadas tão intensas esteja acabando."

