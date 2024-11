Escritor 'gelou' ao ver o set: o que aconteceu com a casa da família Paiva?

Lar no Leblon. É Marcelo quem revela no livro que a família vivia entre 1965 e 1971 em uma casa no número 80 da avenida Delfim Moreira, no bairro carioca do Leblon. A equipe do filme de Walter Salles tentou se manter fiel às descrições do escritor e encontrou um casarão idêntico ao dos Paiva no bairro da Urca, também na zona sul do Rio, que possuía a arquitetura portuguesa de paredes brancas e batentes azuis, para as filmagens, revelou reportagem da Deutsche Welle.

A casa da família Paiva, quando já havia virado restaurante nos anos 70 Imagem: Reprodução/Facebook

Força da família. Marcelo "gelou" ao visitar o set, ainda de acordo com a reportagem do veículo alemão, tamanha a semelhança. Mas ele e as irmãs — Vera, Eliana, Ana Lúcia e Beatriz — haviam compartilhado com o diretor de arte Carlos Conti os croquis da casa e fotos de sua decoração, que foram reproduzidas em móveis, quadros, tapetes e mais.

O número 80 da Delfim Moreira, no Leblon, atualmente Imagem: Reprodução/Google Street View

Imóvel não existe mais. Depois da partida dos Paiva, que em 1971 foram viver em Santos (SP), o sobrado acabou se tornando comercial. "A casa da Delfim Moreira, 80, continuou do mesmo jeitão por anos. Virou um restaurante por um tempo. Dizem que era um bom restaurante", escreve Marcelo no livro "Ainda Estou Aqui". O estabelecimento teria inspiração francesa, chamando-se "La Cave aux Fromages" ('a adega de queijos', em tradução livre).

Empreitada não vingou. A casa da família acabou demolida nos anos 80, descreve Marcelo. Hoje, um prédio ocupa o seu lugar na orla do Leblon.