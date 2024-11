Diretor de 'Ainda Estou Aqui' é um dos cineastas mais ricos do mundo

Quem é Walter Salles

Filho do embaixador Walther Moreira Salles e da embaixatriz Elisa Margarida Gonçalves Moreira Salles, Walter é irmão do banqueiro Pedro Moreira Salles e do documentarista João Moreira Salles. Ele é meio-irmão do editor Fernando Moreira Salles, do primeiro casamento de seu pai, com Hélène Matarazzo. Seus irmãos também estão na lista de bilionários da Forbes.

Estudou economia na PUC-RJ e cursou licenciatura em comunicação audiovisual pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos.

No começo da carreira de cineasta, ele dirigiu Krajcberg, o "Poeta dos Vestígios" (1986) e "Socorro Nobre" (1995). Logo em seus primeiros filmes, ele ganhou prêmios em vários festivais, como o Fipa d'Or de Melhor Documentário, da França, e Prêmio do Público no Festival dei Popoli, em Florença, na Itália.

Em 1998, Walter Salles lançou um dos principais longas-metragens da história do cinema nacional: "Central do Brasil". Indicado a dois Oscars, o filme concorreu a melhor filme estrangeiro e Fernanda Montenegro, protagonista, concorreu como melhor atriz. O longa-metragem, porém, não ganhou em nenhuma categoria.

Salles dirigiu também "Abril Despedaçado" (2001), "Diários de Motocicleta" (2004), "Na Estrada" (2012) e, junto com o irmão João Moreira Salles, produziu trabalhos de cineastas como Eduardo Coutinho, Karim Aïnouz, Sérgio Machado e Nelson Pereira dos Santos.