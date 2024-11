Jojo Todynho mostra queda em casa após organizar culto: 'Lapada legal'

Jojo Todynho, 27, se acidentou nesta quinta-feira (28) após limpar a casa depois de um culto.

O que aconteceu

A cantora postou um vídeo do momento em que escorregou e sofreu um tombo. "Vim deslizando. Tem problema não, joga sabão! O resultado não poderia ser outro", escreveu ela nos stories do Instagram, dizendo ter sofrido "uma lapada legal no joelho".

O acidente aconteceu enquanto Jojo limpava a casa após um culto. "Estamos sofrendo lavando o chão. Eu comprei um piso antiderrapante e parece que grudou carvão. E por último agora jogamos cloro de piscina. É o que tá dando jeito", explicou ela, dizendo que era o "cardio" do dia.