Ana Paula Minerato chora, se desculpa por racismo e fala em relação abusiva

Ana Paula Minerato, 33, fez uma transmissão ao vivo chorando após um áudio com falas racistas sobre a cantora Ananda, do Melanina Carioca, ser vazado. Minerato confirmou a autoria dos áudios e disse ter vivido um relacionamento abusivo com uma pessoa que "a colocou contra" Ananda.

O que aconteceu

Chorando, a influenciadora pediu desculpas e disse estar "muito mal". "Eu estou muito mal, gente, porque eu sei que o que resultou nisso foi algo horrível. Quero pedir desculpa para todo mundo que se sentiu atingido ou ofendido", disse.

Minerato disse não conhecer Ananda e ter sido vítima de um relacionamento abusivo —ela não citou nomes, mas o rapper KT Gomez, ex da musa do Carnaval, foi acusado de vazar o áudio. "Vivi nesses últimos meses dentro de um relacionamento muito tóxico, abusivo, onde eu só fui judiada, só fui manipulada, com uma pessoa que só quis tirar de mim o pouquinho que eu tinha e conseguiu agora, uma pessoa que fez tudo por fama".