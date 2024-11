Quem é Ana Paula Minerato, demitida da Gaviões e Band após áudio vazado

Ana Paula Minerato em gravação do 'Pânico' em 2011 Imagem: Reprodução/Facebook

Ana Paula participou duas vezes de A Fazenda (Record TV). A modelo foi vice-campeã da 8ª temporada do programa, em 2015. Em 2017, ela voltou para a atração em "A Fazenda: Nova Chance", com um elenco formado apenas por ex-participantes de realities.

A ex-peoa se envolveu em uma série de confusões em suas passagens pelo programa rural. Minerato chegou a brigar até com o apresentador do reality, Roberto Justus, e foi criticada por colegas de confinamento por "gemidos altos" durante a noite.

Ana Paula também não tem uma boa relação com a irmã, Tati. Elas estão brigadas desde 2019. As duas teriam discutido no aniversário de uma delas e não têm contato desde então. A mãe das irmãs, Sylvia, tomou partido de Tati e também não fala com Ana Paula.

Ana Paula e Tati Minerato são brigadas desde 2019 Imagem: Deividi Correa/AgNews

Minerato era apresentadora de um programa da Band FM desde 2015. Ela estava à frente do "Estação Band FM", mas foi desligada da emissora por conta do áudio vazado. "As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora", disse a Band.