'Não quero decepcionar meu pai': João Silva diz como lida com pressão na TV

Acho que é o dia a dia, não tem muito segredo. Se tivesse segredo, a gente dava 50 pontos de audiência.

Apresentador do Programa do João (Band) relata ter tido um ano difícil na vida pessoal, muito em razão dos cuidados com a saúde do pai, mas positivo no aspecto profissional. "Foi um ano de evolução, de estruturação do programa. Fazendo um programa independente. São várias batalhas além da batalha artística e de audiência. Foi um ano bem importante nesse quesito de fortificar."

João tem como meta para 2025 consolidar o Programa do João na TV. Ele deseja conseguir colocar sua atração entre os principais destaques das redes sociais.

Espero ver o Programa do João sendo cada vez mais forte nas redes sociais, entregando mais conteúdo. Acho que o programa do João é isso, ele tem que ser um programa de televisão com impacto nas redes sociais. Acho que essa é a grande missão, o grande objetivo.

"Não exponho muita coisa"

João Silva faz a linha contrária das celebridades no quesito exposição. Mesmo com os holofotes em seu entorno, ele prefere deixar a vida pessoal em segundo plano para não tirar atenção do seu atual momento como apresentador de TV.