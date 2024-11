Gilsão faz simpatia contra peões do G4: 'Vão pro diabo que te carreguem'

Gilsão respondeu. "Vão pro diabo que te carreguem. Se não der certo, a culpa é sua, Flora."

Os três peões, então, começaram a rir.

Depois, Gilsão ficou abrindo e fechando o forno, retirando e colocando os panos de prato.

Sacha, o que você faz aqui, menino? Tchau, 'fi' da mãe. Tomara que tenha dado certo, em nome de Jesus. Oh, Luana, volta. Sai daqui, chata para caralh*, tomar no c*.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Fernando? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação