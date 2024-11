Albert desabafa com Sidney: 'Tenho confiança no meu jogo'

Em conversa com Sidney logo após a gravação do Hora do Faro na tarde de sexta-feira (29) na sede de A Fazenda 16 (Record), Albert comentou sobre seu jogo.

O que aconteceu

O empresário disse estar confiante. "Eu tenho a minha confiança no meu jogo."

Sidney seguiu o pensamento do amigo. "Eu também. No meu jogo, nas coisas que eu tô vivendo aqui."