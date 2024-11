Fernando choca com plaquinha para Sacha e diz: 'Não divido mesa com ele'

Fernando foi o eliminado da semana em A Fazenda (16). Ele participou, nesta sexta-feira (29), do programa "Hora do Faro" para distribuir as tradicionais plaquinhas aos participantes do reality, e tudo foi acompanhado por Chico Barney. Os detalhes, ele contou no Central Splash de hoje.

Um dos destaques da entrevista de Fernando ao apresentador Rodrigo Faro foi a forma como ele avaliou sua própria participação no programa. Chico contou que ele teve uma visão "leve" de si mesmo