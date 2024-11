Noite medieval: começa a décima primeira festa de A Fazenda 16

Em clima de reta final, os peões de A Fazenda 16 (Record) ganharam uma festa na noite de sexta-feira (29), a décima primeira da temporada.

O que aconteceu

O evento da noite voltou no tempo. Os peões ganharam uma festa baseada na época medieval.

Cada um dos peões recebeu um figurino temático. As roupas e acessórios foram inspirados na nobreza, cavaleiros, e camponeses da época medieval, com tecidos, cintos, tunicas, espadas e armaduras, criando um ambiente imersivo no clima das festas medievais.