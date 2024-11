Flora critica postura de Sacha em A Fazenda: 'Parece que é tudo sobre ele'

Flora voltou a reclamar de Sacha na sede de A Fazenda 16 (Record) pouco tempo após o final das gravações do programa Hora do Faro, que será exibido no domingo (1º).

O que aconteceu

Albert comentava que entrou em um pequeno atrito com Sacha na gravação. "Peguei um ponto fraco dele agora."

Flora criticou a postura de Sacha. "Parece que é tudo sobre ele."